Otoyolda karşıya geçmeye çalıştı, tırın altında kalıp öldü
Adana'da TAG otoyolu üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir şahıs, tırın altına kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Olay, Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu, Tellidere çıkışı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, sabah saatlerinde otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken tırın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza sonucu bölgede trafik yoğunluğu oluştu. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa