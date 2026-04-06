Adana'da panelvan araç takla attı

Adana'da otoyol gişelerinde bariyerlere çarpıp takla atan panelvan araçta yaralananlar hastaneye kaldırılırken kaza anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki panelvan araç, otoyol Adana istikameti Batı gişeler girişinde kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpıp takla attı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, araçtaki yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Öte yandan, kaza anı aynı istikamette ilerleyen başka bir aracın kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı