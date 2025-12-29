Haberler

Otomobil ile tır çarpıştı

Otomobil ile tır çarpıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Pozantı ilçesinde D-750 Karayolu'nda otomobil ile tırın çarpışmasının ardından sürücüler yara almadan kurtuldu. Maddi hasar oluşan kazada trafik geçici olarak tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.

Kaza, Pozantı D-750 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alpu Mahallesi yokuşundan aşağı inen C.B. yönetimindeki 07 MZP 04 plakalı otomobil ile Niğde yönüne seyir halindeki S. A. idaresindeki 06 JTF 23 plakalı tır çarpıştı.Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaza sebebiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Araçların yol içerisinden kaldırılması sonrası ulaşım tekrar çift şeritten verildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Ayşe Tokyaz duruşmasında ikiz kardeş Esra Tokyaz sinir krizi geçirdi

Katil sürekli gülünce salon karıştı! Masaya çıkıp sinir krizi geçirdi
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu
Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı

Polis, kadını ölümün ucundan alırken şahsın sözleri pes dedirtti
BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı