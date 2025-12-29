Otomobil ile tır çarpıştı

Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.

Kaza, Pozantı D-750 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alpu Mahallesi yokuşundan aşağı inen C.B. yönetimindeki 07 MZP 04 plakalı otomobil ile Niğde yönüne seyir halindeki S. A. idaresindeki 06 JTF 23 plakalı tır çarpıştı.Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaza sebebiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Araçların yol içerisinden kaldırılması sonrası ulaşım tekrar çift şeritten verildi. - ADANA