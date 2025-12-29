Otomobil ile tır çarpıştı
Adana'nın Pozantı ilçesinde D-750 Karayolu'nda otomobil ile tırın çarpışmasının ardından sürücüler yara almadan kurtuldu. Maddi hasar oluşan kazada trafik geçici olarak tek şeritten kontrollü olarak verildi.
Kaza, Pozantı D-750 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alpu Mahallesi yokuşundan aşağı inen C.B. yönetimindeki 07 MZP 04 plakalı otomobil ile Niğde yönüne seyir halindeki S. A. idaresindeki 06 JTF 23 plakalı tır çarpıştı.Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu.
Kaza sebebiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Araçların yol içerisinden kaldırılması sonrası ulaşım tekrar çift şeritten verildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa