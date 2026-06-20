Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adana'da otomobil ile motorlu bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İlbey Güneş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.N.E. idaresindeki 01 CDY 91 plakalı otomobil, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 AZH 119 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklette bulunan İbrahim Feşşavi (20) ve H.Y. (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Feşşavi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. H.Y.'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı