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Adana'da Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 4 Yaralı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza sonucunda iki otomobil demir bariyerleri kırarak yol kenarındaki toprak alana düştü. Yaralılar Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ceyhan ilçesi Dutlupınar Mahallesi mevkiiinde meydana geldi. Hakkı G. yönetimindeki 07 BCU 364 plakalı otomobil, Taha T. idaresindeki 06 LZL 17 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil demir bariyerleri kırarak yol kenarındaki toprak alana düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobillerde bulunan Zekiye Taşkın ve Emine Taşkın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler Hakkı G. ve Taha T. ile araçlardaki Nurettin T. ve Mehtap Ö., ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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