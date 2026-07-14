Haberler

Otomobil beton bariyerlere çarptı: 1 ölü

Otomobil beton bariyerlere çarptı: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da TAG otoyolu Ceyhan gişelerinde kontrolden çıkan otomobil beton bariyere çarptı. Sürücü Barış Yaşa (24) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da beton bariyere çarpan otomobil sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Ceyhan ilçesi gişelerinde meydana geldi. Barış Yaşa'nın (24) kullandığı 01 BGF 326 plakalı otomobil kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Barış Yaşa kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşa'nın cesedi otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı

Ahbap soruşturması derinleşiyor! Yeni operasyonda çok sayıda gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var

70 aktif polis gözaltında! İçlerinde rütbeliler de var
Haluk Levent '15 gündür mesaj atıyorum' dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan açıklama geldi

Bakan Yardımcısı Turan'dan Haluk Levent'e yanıt geldi
İsrail basınından dikkat çeken analiz! Türkiye'nin hamlesi Tel Aviv'i endişelendirdi

Alarma geçtiler! Türkiye'den İsrail'in uykularını kaçıran hamle
Türkiye dönüşü düğmeye basan Magyar, Cumhurbaşkanı'nı görevden alacak yasayı meclisten geçirdi

Türkiye dönüşü ilk işi cumhurbaşkanının ipini çekmek oldu
AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan'a umut hakkı da özel statü de yok

AK Parti noktayı koydu! Günlerdir merak edilen konu netleşti
Leandro Trossard Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geleceği tarih

Dünyaca ünlü yıldız artık Süper Lig'de! Bu akşam İstanbul'a geliyor
Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar! Araç kullanımında yeni dönem

Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar! Yeni dönem resmen başlıyor