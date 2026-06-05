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Adana'da otobüs şoförünün parasını çalıp kaçtı

Adana'da otobüs şoförünün parasını çalıp kaçtı
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Adana'da bir kadın, yolcu otobüsüne binip şoförle konuştuktan sonra sürücünün araçtan inmesini fırsat bilerek parasını alıp kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da bir kadın, yolcu otobüsüne binerek bir süre şoförle konuştuktan sonra sürücünün araçtan inmesini fırsat bilip parayı alarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kadın yolcu otobüsüne bindi ve bir süre şoförle konuştu. Daha sonra otobüs şoförünün araçtan inmesini fırsat bilen kadın, sürücüye ait parayı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan hırsızlık olayı otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kadının otobüse binerek şoförle konuştuğu, sürücünün araçtan inmesinin ardından parayı alıp kaçtığı görüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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