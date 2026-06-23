Haberler

Adana'da oto galericiler sitesinde silahlı saldırı: Çok sayıda araç zarar gördü

Adana'da oto galericiler sitesinde silahlı saldırı: Çok sayıda araç zarar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Seyhan'daki Yeşilova Oto Center'da bir otomotiv işletmesine kasklı şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yeri ve çevredeki 8-10 araç maddi hasar aldı, yaralanma olmadı. Şüpheli kaçarken, o anlar kameraya yansıdı.

Adana'da Yeşilova Oto Center'da bir otomotiv işletmesine düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri ile çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştiren kasklı şüpheli olay yerinden kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesinde bulunan, Yeşilova Oto Center'da faaliyet gösteren bir otomotiv işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre, kasklı bir kişi tarafından otomotiv işletmesine silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu iş yerinin cam ve dış cephesinde hasar oluşurken, işletmeye ait araçların yanı sıra çevrede park halinde bulunan komşu iş yerlerine ait araçlar da kurşunların hedefi oldu.

Saldırıda yaklaşık 8 ila 10 araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Silahlı saldırının ardından kasklı şüpheli olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Putin'den 'Barış görüşmelerine hazırız' mesajı! İstanbul vurgusu yaptı

Putin'den "Hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti

CHP'de ihraç edileceği konuşulan milletvekili istifa etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor! Yıldız isim artık kesin gibi

Uçak almaya gidiyor! Fenerbahçe'den bir yıldız transferi daha
Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
A Milli Takım'ın çektiği 62 şut analiz edildi! Sonuç fiyasko

Montella'nın öve öve bitiremediği 62 şut analiz edildi! İşte sonuç
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber

52 yaşında hamile kalmıştı! Ünlü astrolog hastane odasından paylaştı
Fenerbahçe Beko, Shane Larkin için devrede

Yıllardır konuşuluyordu! Ezeli rakip, Larkin için resmen devreye girdi
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Tatil cennetinde tesettürlü kadına sözlü taciz! Sorduğu soruya bakın

Tatil cennetinde tesettürlü kadına skandal soru