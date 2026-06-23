Adana'da oto galericiler sitesinde silahlı saldırı: Çok sayıda araç zarar gördü

Adana'da Yeşilova Oto Center'da bir otomotiv işletmesine düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri ile çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştiren kasklı şüpheli olay yerinden kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesinde bulunan, Yeşilova Oto Center'da faaliyet gösteren bir otomotiv işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre, kasklı bir kişi tarafından otomotiv işletmesine silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu iş yerinin cam ve dış cephesinde hasar oluşurken, işletmeye ait araçların yanı sıra çevrede park halinde bulunan komşu iş yerlerine ait araçlar da kurşunların hedefi oldu.

Saldırıda yaklaşık 8 ila 10 araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Silahlı saldırının ardından kasklı şüpheli olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı