Adana'da Organize Suç Çeteleri Çökertildi, 1,2 Milyar TL Malvarlığına El Konuldu

Asayiş ve Güvenlik Toplantısı sonrasında açıklama yapan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "2 organize suç çetesi tamamen çökertilerek, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,2 milyar TL değerinde malvarlığına el konulmuştur" dedi.

Adana Valiliği'nde yapılan İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısında kentte 2024 Ekim ile 2025 Ekim dönemleri karşılaştırıldı. Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığındaki toplantıya İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel'de katıldı.

Ekim ayında terör örgütlerine yönelik toplam 13 operasyon icra edildiğini dile getiren Vali Köşger, "35 şüpheli gözaltına alınmış, 14'ü tutuklanmış, 7 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Sahadaki görünür varlık ve istihbarı hassasiyet sayesinde hiçbir eylem girişimine fırsat verilmemiş, şehir hayatının olağan akışı kesintiye uğramamıştır. Bu sonuçlar, kurumlarımız arasındaki eşgüdümün ve önleyici kapasitenin etkili biçimde işletildiğinin açık bir göstergesidir" diye konuştu.

Adana'da asayiş yönetiminin, risk analizlerine dayalı önleyici devriyeler, nokta uygulamaları ve yüksek teknolojili gözetim unsurlarıyla yürütülmekte olduğunu belirten Vali Köşger,"Kişilere Karşı İşlenen Suçlar kapsamında Konut dokunulmazlığının ihlali 20'den 11'e düşmüştür. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu 8'den 13'e yükselmiştir. Çocuğun cinsel istismarı 67'den 44'e düşmüştür. Kasten yaralama olayları 724'ten 714'e düşmüştür. Cinsel saldırı 22'den 18'e düşmüştür. Kasten öldürme olayları Ekim 2024'te 10 iken, Ekim 2025'te 7'ye düşmüştür. Tehdit suçu 685'ten 653'e düşmüştür. Cinsel taciz 26'dan 20'ye düşmüştür. Bu anlayışla 2024 yılı Ekim ayında bin 812 asayiş olayı kaydedilmişken, 2025 yılının aynı döneminde bu sayı 1.735'e gerilemiş, olay sayısında yüzde 4,2 oranında azalma sağlanmıştır. Aydınlatma oranı yüzde 97 seviyesindedir. Bu sonuçlar, kolluk birimlerimizin vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için sahada yürüttüğü etkin denetim ve önleyici çalışmaların olumlu yansımaları olarak değerlendirilmiştir" diye konuştu.

"Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 22,1 oranında iyileşme elde edilmiştir"

Malvarlığına karşı işlenen suçlara da değinen Vali Köşger, "Otodan hırsızlık olayları 33'den 16'ya düşmüştür. Motosiklet hırsızlığı olaylarında 55'den 33'e gerilemiş ve dikkat çekici düşüş yaşanmıştır. Evden hırsızlık olaylarında da dikkat çekici bir düşüş yaşanmış olay sayısı 66'dan 39'a gerilemiştir. İş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayları 50'den 47'ye düşmüştür. Dolandırıcılık suçlarında hafif bir artış olmuş,99'dan 106'ya yükselmiştir. Yağma olay sayısı 47'den 33'e düşmüştür. Malvarlığına karşı işlenen dokuz önemli suç türünde 2024 Ekim ayında 357 olay yaşanmışken, 2025 Ekim'inde bu sayı 278'e düşmüş, bu alanda yüzde 22,1 oranında iyileşme elde edilmiştir" şeklinde konuştu.

"Organize suç örgütlerinin 1,2 milyar TL değerinde malvarlığına el konuldu"

Organize suç örgütleriyle ilgili de konuşan Vali Köşger, "Ekim ayında bu anlayışla yürütülen çalışmalar kapsamında 3 operasyon icra edilmiş 251 şüpheli yakalanmış, bunların 205'i tutuklanmış, 38'i adli kontrol altına alınmıştır. 2 organize suç çetesi tamamen çökertilerek, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,2 milyar TL değerinde malvarlığına el konulmuştur. Bu tablo organize suç yapılarının hem sahadaki şiddet kapasitesinin hem de finans damarının eşzamanlı kesildiğini göstermektedir. Netice itibarıyla organize yapıların yeniden yapılanma imkanını ortadan kaldıran kararlı duruşumuzu sürdürerek Adana'nın her mahallesinde güven ve sükünu daim kılmak için çalışmalarımız aynı azim ve disiplinle devam edecektir" diye konuştu. - ADANA