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Demir korkuluk öğrencinin koluna saplandı, itfaiye kurtardı

Demir korkuluk öğrencinin koluna saplandı, itfaiye kurtardı
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Adana'da bir ortaokulda demir korkuluğun koluna saplandığı öğrenci, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Adana'da bir ortaokulda demir korkuluğun koluna saplandığı öğrenci, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir ortaokulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulda bulunduğu sırada bir öğrencinin koluna demir korkuluğun sivri kısmı saplandı. Durumu fark eden öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede okula gelen itfaiye ekipleri, öğrencinin koluna saplanan demir parçayı dikkatli bir çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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