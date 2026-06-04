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82 yaşındaki motosikletli, kazada hayatını kaybetti

82 yaşındaki motosikletli, kazada hayatını kaybetti
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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin 82 yaşındaki sürücüsü Yusuf Talum olay yerinde hayatını kaybetti.

Adana'da kamyonet ile çarpışan motosikletin 82 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Yumurtalık ilçesine bağlı Zeytinbeli Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonet ile ara sokaktan caddeye çıkan Yusuf Talum (82) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Talum yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Talum'un hayatını kaybettiğini belirledi. Talum'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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