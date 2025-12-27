Haberler

Direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen motosikletin sürücüsü Serbay Öykü, kaza sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybedip devrilen motosikletin sürücüsü Serbay Öykü (43) hayatını kaybetti.

Olay, dün gece merkez Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 01 ANN 034 plakalı motosikletiyle bulvarda giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden Serbay Öykü, refüje çarpıp devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede Öykü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Serbay Öykü'nün cansız bedeni morga kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
