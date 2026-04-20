Haberler

Devrilen motosikletteki kız çocuğu öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir motosiklet kazasında 16 yaşındaki Zeynep Su Acar hayatını kaybetti. Sürücü Ercan A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kafeteryada çalışan Zeynep Su Acar (16), kendisini almaya gelen arkadaşı Ercan A.'nın (18) motosikletine bindi. Ercan A. idaresindeki motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Ercan A. ve arkasındaki Zeynep Su Acar araçtan savrularak metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından Ercan A. ve Zeynep Su Acar hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Zeynep Su Acar kurtarılamadı. Zeynep'in cenazesi Kürkçüler Mezarlığında toprağa verildi.

Sürücü Ercan A.'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

