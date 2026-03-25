"Polisiz" diyerek eve giren şüpheliler anne ile oğlunu vurdu

'Polisiz' diyerek eve giren şüpheliler anne ile oğlunu vurdu
Adana'nın Seyhan ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtan maskeli dört kişi, bir evde anne ve oğluna silahlı saldırıda bulundu. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis saldırganları yakalamak için harekete geçti.

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan maskeli 4 kişi, zorla girdikleri evde anne ve oğlunu silahla vurarak kaçtı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kendilerini polis olarak tanıtarak Y.C. (26), M.C. (45) ve F.C.'nin yaşadığı eve giren silikon maskeli 4 kişi, tabancalarla defalarca ateş açıp kaçtı. Açılan ateş sonucunda anne M.C. ve oğlu Y.C. yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan anne ve oğlunu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Saldırı sırasında F.C. ise pencereden kendini dışarı atarak son anda kurtuldu. Anne ve oğlunun hastanede tedavisi devam ederken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir

İsrail tarih verdi! Trump ateşkes ilan ediyor
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe de ünlü rapçiden
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu

Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak rapor
Neler oluyor? Tel Aviv'den servis edilen yeni görüntü ses getirdi

Tel Aviv'de neler oluyor? Bu görüntü elden ele dolaşmaya başladı
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe de ünlü rapçiden
Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...

Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e suç duyurusu

Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e suç duyurusu