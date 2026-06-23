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Maskeli hırsızlar çaldı, polis yakaladı: "Çok şükür bulundu"

Maskeli hırsızlar çaldı, polis yakaladı: 'Çok şükür bulundu'
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Adana'da yüzleri maskeli 2 şüpheli bir siteden motosiklet çaldı. Devriye gezen polis ekipleri hırsızları fark edince şüpheliler motosikleti bırakıp kaçtı. Motosiklet sahibine teslim edildi.

Adana'da yüzleri maskeli 2 şüphelinin bir siteden motosiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Devriye gezen polis ekiplerinin dikkati sayesinde motosikletine yeniden kavuşan Muzaffer Sarı (42), "Polislerden Allah razı olsun. Çalınsaydı 100 bin TL'lik emeğimiz boşa giderdi" dedi.

Olay, 22 Haziran günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen yüzleri maskeli 2 şüpheli, Muzaffer Sarı'ya ait motosikletin gidon kilidini kırarak çaldı. Şüphelilerin motosikleti çaldığı anlar sitenin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Bu sırada bölgede devriye görevini sürdüren polis ekipleri, yüzleri maskeli 2 şüpheliyi fark etti. Polisi gören şüpheliler, çaldıkları motosikleti yere atarak kaçmaya başladı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edildi.

Motosiklet sahibi Muzaffer Sarı, yaşadığı olayı anlatarak, "Dün gece bizim motorumuz çalındı. Çok şükür polisler gelirken yakaladı. Kilidini kırdılar, motoru götürürlerken polisler görüyor. Polislerden Allah razı olsun. Polisler motorumuzu bulduklarını söyledi. Gidip geri aldık. Çalınsaydı 100 bin TL'lik emeğimiz boşa giderdi, çok şükür bulundu" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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