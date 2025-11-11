Adana'da Market Sahibi Tabancayla Vurularak Öldürüldü

Adana'da bir market sahibi iş yerinin içinde tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın şüphelisi kısa sürede yakalandı.

Olay, 10 Kasım'da Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Market sahibi Emrah Tutal (38) iş yerinde olduğu sırada yanına M.K. (20) geldi. İkili arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.K. tabanca ile market sahibi Tutal'ı göğsünden vurup kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Tutal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.K.'yı olay yerine yakın bölgede kısa süre sonra yakaladı. - ADANA