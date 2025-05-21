Adana'da Makas Atan Otomobil Zincirleme Kazaya Neden Oldu

Adana'da Makas Atan Otomobil Zincirleme Kazaya Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesinde makas atmaya çalışan bir otomobil, arkadan çarptığı araçla birlikte dört araca hasar verdi. Şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı bir kameraya yansıdı.

Adana'da makas atmaya çalışan bir otomobil, zincirleme kazaya yol açtı. Kaza başka bir araca ait kameraya anbean yansıdı.

Çukurova ilçesine bağlı Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana gelen kazada, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 CSL 04 plakalı otomobil trafikte makas atmaya çalıştığı sırada, önünde ilerleyen 01 DFS 49 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 01 DFS 49 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 3 araca daha çarptı.

Makas atan otomobil ise kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
İstanbul'daki depremin ardından Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan rahatlatan açıklama

Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan yüreklere su serpecek açıklama
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Özel'in verdiği rakamla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar

Hastalıktan ölen köpekleri ağıt yakarak mezardan çıkarmaya çalıştılar
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.