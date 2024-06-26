Üye Girişi
Haberler

Koyunu havaya atıp tekmeleyen cani: Onun yüzünden sürüyü kaybedecektim

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sürüden ayrılan koyunu havaya atıp yerde tekmeleyerek işkence eden besicinin savunması pes dedirtti. Koyunun hastalığı nedeniyle sürüyü kaybedeceğini söyleyen adam gözaltına alınırken barınakta bakımı yapılan koyunun öldüğü öğrenildi.

Adana'da sürüden ayrılan koyunu havaya atıp yerde tekmeleyen besici gözaltına alındı. O anlar saniye saniye görüntülenirken besicinin, "Koyun hastaydı. Onun yüzünden sürüyü kaybedecektim, pişmanım" ifadesi pes dedirtti. Barınakta bakımı yapılan koyun ise hastalığı nedeniyle öldü.

HAYVANA EZİYET KAMERAYA YANSIDI

Edinilen bilgiye göre olay, 20 Haziran'da merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Besici Abdulcabbar T. (40), sürüden ayrılan koyunlarından birini tekmeleyip, havaya kaldırarak yere vurdu. Bir süre sonra sersemleyen koyun yerde baygın yattı. Çevredekilerin tepki gösterdiği Abdulcabbar T.'nin hayvana eziyet ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şüpheli olay yerinden ayrılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Veterinere götürülen koyun, daha sonra belediye barınağına teslim edildi.

"BİR ANLIK SİNİRLE YAPTIM, PİŞMANIM"

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyip, sürüyü takip ederek şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Gözaltına alınan Abdulcabbar T., emniyetteki sorgusunda, "Koyun hastaydı, sürekli sürünün gerisinde kalıyordu. Onun yüzünden sürüyü kaybedecektim. Amacım koyuna zarar vermek değildi. Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dedi.

Şüpheli Abdulcabbar T.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, barınakta bakımı yapılan koyunun ise hastalığı nedeniyle öldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Adana PES Hayvan Hakları Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

 Genç kadın otel odasında dehşeti yaşadı: Bornozu çıkarıp tecavüz etmeye çalıştı

Genç kadın otel odasında dehşeti yaşadı: Bornozu çıkarıp tecavüz etmeye çalıştı

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Bakmadan Geçme

Yaşar Yakış öldü mü, neden öldü? Yaşar Yakış'ın hastalığı nedir? Yaşar Yakış kimdir? Yaşar Yakış kaç yaşında, nereli? Yaşar Yakış öldü mü? TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 26 Haziran! TRT 1 canlı izle! TRT Spor canlı izleme linki! TÜRKİYE-ÇEKYA MAÇI CANLI YAYIN | TRT canlı izleme linki! TRT 1 VE TRT Spor şifre, frekans bilgisi nedir? TRT 1 neden açılmıyor? TRT 1 frekansı mı değişti, maç yok mu, neden yok? TRT 1 frekansı bilgileri mi değişti? Mark Rutte kimdir? NATO'nun yeni genel sekreteri Mark Rutte kaç yaşında, nereli? 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman? Öğretmen ataması mülakatları ne zaman başlayacak? SÖZLÜ SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ALES/2 geç başvuru tarihi en son ne zaman, nasıl yapılır? ALES/2 2024 başvuru ücreti ne kadar? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 26 Haziran baraj doluluk seviyesi nedir? Can Kıraç öldü mü, neden öldü? Can Kıraç'ın hastalığı nedir? Can Kıraç kimdir? Can Kıraç nereli? Can Kıraç kaç yaşında öldü? Sokak köpekleri uyutulacak mı, ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak hayvanları açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak köpekleri için talimat! Cumhurbaşkanı sokak köpekleriyle ilgili ne talimat verdi? "Password Türkiye" ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Password Türkiye yarışmasının sunucusu kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak köpekleri için talimat: Bir an önce neticelendirin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak köpekleri için talimat: Bir an önce neticelendirin
500

Yorumlar (1)

Ömer Can:

adana ise normaldir

4
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title