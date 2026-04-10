Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir otomobil sulama kanalına düştü. Sürücü Mustafa T., olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhuğlar Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa T. (44) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa T., kanal içerisindeki araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Mustafa T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
