Adana'da Kontrolden Çıkan Otomobil Baraja Düştü, Sürücü Kayboldu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil baraja düştü. Kaybolan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Özden'in iş gitmemesi üzerine, mesai arkadaşları ailesine haber verildi. Ailesi Özden'in sabah işe gitmek için evden ayrıldığını söyledi. Yakınlarının ve jandarmanın yaptığı araştırma sonucu Özden'in kullandığı otomobilin, Yardibi köyü ile Değirmenciuşağı köyünü birbirine bağlayan köprü girişinde baraj gölüne düştüğü belirlendi. Otomobilin barajdan çıkartılması ve sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı. - ADANA