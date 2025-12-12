Adana'da kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 1 haftadır kayıp olarak aranan yaşlı adamdan şu ana kadar bir ize rastlanamadı.

Alınan bilgiye göre, Saygeçit Mahallesi'ndeki evinden 6 Aralık'ta çıkıp merkezdeki çay ocağına giden evli ve 1 çocuk babası zihinsel engelli Vahit Şentuna'dan (72) haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma, polis ve AFAD arama kurtarma ekipleri yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. Şentuna'nın son olarak Saygeçit Mezarlığı civarında görüldüğü öğrenilirken, ekipler mahallede köpek ve dron destekli geniş çaplı arama çalışmaları yaptı. Bölgede günlerdir süren arama çalışmalarında bir sonuca ulaşılamadı.

Babasının bulunması için her yerde arama yaptıklarını belirten Hatice Şentuna, yolu bulamadığı için biri tarafından yanlış yere bırakılıp kaybolma ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Bölgede çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ADANA