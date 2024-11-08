Üye Girişi
Haberler

Adana'da Kaybolan Çocuğun Cesedi Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sulama kanalına giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 13 yaşındaki Yusuf Bedir'in cesedi arama çalışmaları sonucunda bulundu. Olay, Bahar Caddesi'nde gerçekleşti ve çocuğun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da Kasım ayında serinlemek için sulama kanalına girip akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan çocuğun cesedi, arama çalışmaları sonucu bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi Bahar Caddesi'nde, dün, Yusuf Bedir (13), kardeşi A. Bedir (12) ile Kasım ayında serinlemek için sulama kanalına girmiş ve iki kardeş akıntıya kapılmıştı. A. Bedir sudan vatandaşlar tarafından çıkartılırken, Yusuf Bedir akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Yusuf Bedir'i bulmak için yeniden arama çalışması başlatıldı. Savcılığın talimatıyla suyu kesilen kanalda arama yapan ekipler, çocuğun cesedini buldu. Olay yerindeki incelemelerin ardından Bedir'in cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'a yüklendi

Ebru'ya ödenen paraya itirazı var

 Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti
Narin Güran davasında Salim Güran'ı 16 yaşındaki kızı da yalanladı

Amca Salim Güran'ı 16 yaşındaki kızı da yalanladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklilere pazar desteği başvuruları ne zaman bitiyor? İBB pazar desteği başvuru ekranı! MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Enflasyon farkına göre memur maaş zamları ne kadar, kaç TL? Ocak ayı memur maaşı ne kadar olacak? 2025 KPSS ne zaman? ÖSYM YKS, KPSS, ALES, YDS sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi! Icardi'nin sözleşmesi ne zaman bitiyor? Galatasaray Mauro Icardi'nin sözleşmesi kaç yıllık? Ön çapraz bağ kopması ne zaman geçer, ne kadar sürede iyileşir? Icardi sezonu kapattı mı? Galatasaray'da Icardi ne zaman dönecek, kaç maç yok? TÜRKİYE GALLER MAÇ BİLETİ! Türkiye Galler maçının biletleri satışa çıktı mı? Milli maç bilet satışı başladı mı, ne kadar? ICARDI FUTBOLU BIRAKIYOR MU? Mauro Icardi nasıl sakatlandı, sağlık durumu ne? ICARDI SAKATLANMA ANI (VİDEO) Icardi sahalardan ne kadar uzak kalacak? ICARDI SAKATLANDI MI? Icardi sezonu kapattı mı, ne zaman maça çıkacak? Icardi ve Simge Sağın sevgili mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.