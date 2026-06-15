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Adana'da çayda kaybolan Ömer 16 gündür aranıyor

Adana'da çayda kaybolan Ömer 16 gündür aranıyor
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde Eğlence Çayı'nda kaybolan 25 yaşındaki boks antrenörü Ömer Alptekin'i arama çalışmaları 16 gündür devam ediyor.

Adana'nın Karaisalı ilçesindeki Eğlence Çayı'nda kaybolan Ömer Alptekin'i arama çalışması 16 gündür devam ediyor.

Karaisalı ilçesi Dokuzoluk Kanyonu'na 31 Mayıs günü arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden 25 yaşındaki boks antrenörü Ömer Alptekin, serinlemek için Eğlence Çayı'na girdi. Alptekin, bir süre sonra suda gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, su altı arama-kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sabahın erken saatlerinde yeniden başlayan ve dronla havadan da sürdürülen çalışmalarda 16 gün geride bırakılırken, henüz Alptekin'e ait bir ize rastlanmadı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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