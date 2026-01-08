Kasten öldürme suçundan aranan hükümlü yakalandı

Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri "kasten öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüyü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yüreğir İlçe Jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 'kasten öldürme' suçundan uzun süredir firari olan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G.'nin yerini tespit etti. Jandarma ekiplerinin belirlediği adrese yapılan baskında hükümlüyü yakalandı.

Jandarma ve adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi. - ADANA