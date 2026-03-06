Kardeşler arasında "alacak-verecek" kavgası: O anlar kamerada

Adana'da alacak-verecek meselesi yüzünden iki kardeş sokak ortasında kavgaya tutuştu. Hafif ticari araçla olay yerine gelen kardeş, araçtan inerek diğerine saldırdı. İki kardeşin birbirine yumruklarla saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, 4 Mart'ta Seyhan ilçesine bağlı Saydam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak-verecek meselesi bulunan iki kardeş, cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Hafif ticari araçla gelen kardeş, araçtan iner inmez diğer kardeşine saldırdı.

İkili arasında başlayan yumruklu kavga çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kavganın ardından araçtan inen kişi yeniden aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı