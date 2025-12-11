Haberler

Bacağına demir korkuluk saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı

Adana'nın Gülbahçesi Mahallesi'nde, kapının üzerinden geçmeye çalışan bir çocuğun bacağı demir korkuluğa saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Adana'da kapının üzerinden geçmek isterken demir korkuluğu bacağına saplanan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen çocuk bahçenin demir kapısının üzerinden geçmek istedi. Bu sırada çocuğun bacağı, demir korkuluğa saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, korkuluk demirini kesti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun bacağındaki demir parçası çıkarıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
