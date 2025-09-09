Haberler

Adana'da Kamyonet Dereye Düştü, Sürücü Yaralandı

Adana'da Kamyonet Dereye Düştü, Sürücü Yaralandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyonet dereye düştü. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.K.'nin idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Üçoluk Köprüsü'nden Kapuz Deresi'ne düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlı itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı A.K., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
