Adana'da Kamyonet Dereye Düştü, Sürücü Yaralandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.K.'nin idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Üçoluk Köprüsü'nden Kapuz Deresi'ne düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlı itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı A.K., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADANA