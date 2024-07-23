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Adana'da kaldırımda her hafta kaza oluyor

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Adana'da iki genç kızın motosikletle takla atarak yaralandığı kaldırıma bölge esnafı çözüm istedi. Bozuk kaldırım nedeniyle yayaların da büyük sıkıntı yaşadığını belirten esnaf, her hafta kaldırım nedeniyle en az bir kazanın yaşandığına dikkat çekti.

İki genç kızın motosiklet ile takla attığı kaldırımda her hafta kaza oluyor

ADANA - Adana'da iki genç kızın motosikletle takla atarak yaralandığı kaldırıma bölge esnafı çözüm istedi. Bozuk kaldırım nedeniyle yayaların da büyük sıkıntı yaşadığını belirten esnaf, her hafta kaldırım nedeniyle en az bir kazanın yaşandığına dikkat çekti.

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda motosiklet ile giden iki genç kız, bozuk kaldırımdaki kaldırım taşının kalkması sonucu motosiklet takla atınca düşerek yaralandı. Takla atan motosiklet ile birlikte yere çakılan kızların kaza görüntüleri bir işletmenin güvenlik kamerasına yansırken, bölge esnafı kaldırımda birçok kaza yaşandığını belirterek yetkililerden çözüm talebinde bulundu.

"Haftada bir kaza oluyor"

Kazanın ardından ilk yardıma koşan kişilerden işletme sahibi Hakkı Yeşil, kaldırımlar nedeniyle birçok kazaya yaşandığını belirterek, "Kaldırımdan motosikletli arkadaşlar geldi. Kaldırımın taşlarının bozuk olmasından dolayı ön teker kaldırıma takılınca takla attılar. Yıllardır kaldırımlar böyle, bu şekilde duruyor. Ortalama olarak haftada bir kaza oluyor. Kesinlikle ya yaya takılıp düşüyor, ya da bisikletli, motosikletliler takılıyor" dedi.

Bölgedeki işletme sahiplerinden Yunus Koç ise, "Kaldırım taşlarının yerinden çıkmasından dolayı burada giden motosikletliler kaç defa kaza yaptı. Kaldırım taşlarının sökük olmasından dolayı az ötede de bir başka motor takla attı. Bununla ilgili daha önce şikayetlerde bulunduk ancak bir çözüm bulunmadı. İnşallah birinin daha canı yanmadan çözüme kavuşur" şeklinde konuştu.

Özellikle kış aylarında kaldırımlardaki boşluklara su dolduğuna da dikkat çeken Koç, "Yalnızca motosikletliler değil kış aylarında su dolduğunda yayalar da problem yaşıyor. Takılıp düşenler oluyor. Yaklaşık 2 yıldır bu böyle" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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