66 yaşındaki kadının ücretsiz biniş hakkı engellendi

Adana'da 66 yaşındaki Emine Daşdoğan, ücretsiz ulaşım kartına rağmen dolmuş sürücüsü tarafından kısa mesafe nedeniyle araca alınmadı. Oğul Feyzullah Daşdoğan, bu anları cep telefonuyla kaydetti. Emine Daşdoğan, sürücünün tutumuna tepki göstererek, devletin kendilerine tanıdığı hakkın neden ihlal edildiğini sorguladı. Olay, toplu taşıma sürücülerinin 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik tutumunu tekrar gündeme getirdi.

Adana'da 66 yaşındaki kadın ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen toplu taşıma sürücüsü tarafından kısa mesafede ineceği için dolmuştan indirildi. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Feyzullah Daşdoğan (32), annesi Emine Daşdoğan (66) ile birlikte hasta ziyaretine gitmek için yola çıktı. Ziyarete toplu taşımayla gitmek isteyen anne-oğul, yoldan geçen dolmuşu el kaldırarak durdurdu. Araca ilk olarak Emine Daşdoğan bindi ancak dolmuş sürücüsü, 65 yaş üstü ücretsiz biniş hakkı bulunan kadını, mesafenin kısa olduğunu öne sürerek araçtan indirdi. Yaşananlar, oğlu Feyzullah Daşdoğan tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

"O da bir gün yaşlanacak"

Yaşadığı duruma tepki gösteren Emine Daşdoğan, "Kendilerinin de annesi babası var. Kendisi de bir gün yaşlanacak. Sadece bu sürücü değil, diğer sürücüler de aynı şeyi yapıyor. Devlet bize bu hakkı tanımış, neden bunu yapıyorlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

Bu arada yetkililer, ücretsiz biniş kartı olanların ücretlerinin düzenli olarak toplu taşıma araç sürücülerine ödendiğini bildirdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
