Adana'da Kaçak Silah ve Etil Alkol Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Kaçak Silah ve Etil Alkol Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Adana'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah ve etil alkol ticareti yapan iki şüpheli yakalandı. Operasyonda kalaşnikof, tüfek, el yapımı patlayıcı ve 2 tondan fazla kaçak etil alkol ele geçirildi.

Adana'da polisin 5 adrese yaptığı operasyonda 2 şüpheli yakalandı, biri kalaşnikof 6 silah ile el yapımı patlayıcı (EYP) ve 2 tondan fazla kaçak etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Seyhan İlçe Emniyet ekipleri, kentte yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapan M.K. ve T.K.'yi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin yakalanması için 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 2 şüpheli de yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 1'i kalaşnikof, 1'i tabanca, 4'ü tüfek olmak üzere 6 silah, el yapımı patlayıcı (EYP), 375 adet mermi, çelik yelek, kar maskesi, pos cihazı, kredi kartları ve 2 bin 320 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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