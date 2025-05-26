Adana'da Kaçak Klinik Operasyonunda Çok Sayıda Cihaz ve İlaç Ele Geçirildi
Adana'da yapılan operasyonda yasadışı tıbbi müdahale gerçekleştiren bir kaçak klinikte 406 tıbbi cihaz, 238 tıbbi ilaç ve 65 kozmetik ürün ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da kaçak klinik operasyonu
ADANA - Adana'da yasadışı tıbbi müdahale yapıldığı ileri sürülen kaçak kliniğe yapılan operasyonda çok sayıda cihaz ile ilaç ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesinde bulunan yasadışı kliniğe operasyon yaptı. Operasyonda yapılan arama çalışmasında, 406 adet tıbbi cihaz, 238 adet tıbbi ilaç ve 65 adet kozmetik ürün ele geçirildi.
İş yerinde bulunan bir şüpheli yakalandı. Şüpheli hakkında "Kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma' suçundan adli işlem başlatıldı.