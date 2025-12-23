Haberler

Adana'da uzun namlulu silahla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da jandarma ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak yaptıkları aramada AK-47 uzun namlulu silah ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Araçta bulunan iki şüpheli tutuklandı.

Adana'da jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta uzun namlulu silah ve mermi ele geçirilirken araçta bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Yüreğir İlçe Jandarma ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada, 1 adet AK-47 (kalaşnikof) uzun namlulu silah ile bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Araçta bulunan M.Ç. ve H.A. isimli şüpheliler gözaltına alınarak jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
