Adana'da jandarma operasyonunda 7 kilo 108 gram esrar ele geçirildi

Adana'da jandarma operasyonunda 7 kilo 108 gram esrar ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Aramalarda 7 bin 108 gram kubar esrar ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 kilo 108 gram kubar esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Bu çerçevede merkez Seyhan ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 7 bin 108 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı