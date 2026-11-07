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Adana'da jandarma operasyonunda 7 kilo 108 gram esrar ele geçirildi

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Adana'da jandarma operasyonunda 7 kilo 108 gram esrar ele geçirildi Haber Videosunu İzle
Adana'da jandarma operasyonunda 7 kilo 108 gram esrar ele geçirildi
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Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Aramalarda 7 bin 108 gram kubar esrar ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 kilo 108 gram kubar esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Bu çerçevede merkez Seyhan ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 7 bin 108 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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