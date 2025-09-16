Haberler

Adana'da İşçiler İnşaatta Müzik Eşliğinde Halay Çekti

Adana'da İşçiler İnşaatta Müzik Eşliğinde Halay Çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde inşaatta çalışan işçiler, otomobilden gelen müzik sesiyle birlikte yüksek katlarda halay çekmeye başladı. Tehlikeli anlar cep telefonlarıyla görüntülendi.

Adana'da bir inşaatın 10'uncu katında çalışan işçiler otomobilden gelen müzik sesiyle birlikte oldukları yerde halay çekmeye başladı.

Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde bir inşaatın 10'uncu katında çalışan işçiler otomobilden gelen müzik sesini duyunca kendini tutamadı. Bir işçi önce elindeki kerpetenle birlikte dans etmeye başladı. Yerden metrelerce yükseklikte müziğin ritmine kapılan işçiye diğer arkadaşları da katılarak halay çekmeye başladı. İşçilerin tehlikeli oyunu cep telefonu ile çevredeki vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

İşçiler halayın ardından işlerine devam etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dilruba Kayserilioğlu beraat etti

Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson'un en sevdiği Türkçe kelime ortaya çıktı

En sevdiği Türkçe kelime bakın neymiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.