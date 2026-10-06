Adana'da husumetlilerin evine iki kez silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli tutuklandı

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Adana'da ağabey, kardeşi ve akrabaları farklı tarihlerde husumetlilerin evine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheli de tutuklandı. Saldırılardan birinin otomobilden, diğerinin ise motosikletle gerçekleştirildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 7 Ağustos gecesi Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İ.S. (30) evine otomobil ile gelen bir kişi tabancayla defalarca ateş açıp kaçtı. 19 Ağustos günü bu sefer de İ.S.'nin evine motosiklet ile gelen şüpheli tabanca ile ateş açarak kaçtı. Silahlı saldırılar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayların ardından Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 100 saatlik görüntülerden polis otomobile ile gelip ateş açan kişinin İbrahim C. (27), motosiklet ile gelen kişilerin H.C. (17) ve A.K. (17) olduğunu tespit etti.

Şüpheliler İbrahim C., kardeşi H.C. ve akrabaları A.K. yapılan operasyon ile yakalandı. Emniyetteki sorgularında silahlı saldırıları kendilerinin yaptığını itiraf eden şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı