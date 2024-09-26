Adana'da Hırsızlık Yapan İki Genç Tutuklandı

Adana'da apart otelden lap top ve cep telefonu çalan iki genç güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yakalanan ikin genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 30 Ağustos günü Seyhan ilçesine bağlı Abidinpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.C. (17) ve arkadaşı Yaşar B. (20) bir apart otelinin içerisinde kimsenin olmadığını görünce hırsızlık yapmaya girdi. Her iki şüpheli odaları gezdikten sonra çalacak bir şey bulamayınca danışmadaki laptop ve cep telefonu çalarak kayıplara karıştı. İş yeri çalışanı Ali K. durumu fark etmesi üzerine olayı polise bildirdi. Bölgeye Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından söz konusu iki şüphelide saklandıkları evde operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA