Üye Girişi
Haberler

Adana'da Hırsızlık Yapan İki Genç Tutuklandı

Adana'da Hırsızlık Yapan İki Genç Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir apart otelden laptop ve cep telefonu çalan iki genç, güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilerek yakalandı. Mahkemece tutuklandılar.

Adana'da apart otelden lap top ve cep telefonu çalan iki genç güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yakalanan ikin genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 30 Ağustos günü Seyhan ilçesine bağlı Abidinpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.C. (17) ve arkadaşı Yaşar B. (20) bir apart otelinin içerisinde kimsenin olmadığını görünce hırsızlık yapmaya girdi. Her iki şüpheli odaları gezdikten sonra çalacak bir şey bulamayınca danışmadaki laptop ve cep telefonu çalarak kayıplara karıştı. İş yeri çalışanı Ali K. durumu fark etmesi üzerine olayı polise bildirdi. Bölgeye Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından söz konusu iki şüphelide saklandıkları evde operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Yerel Haberler Cep Telefonu Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk adana Suç

Erdoğan'dan dikkat çeken adım! Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti, direkt yurda dönüyor

Erdoğan Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı

 İsrail, Lübnan'a kara harekatı düzenleyecek mi? Pentagon'dan açıklama var

İsrail, Lübnan'a kara harekatı düzenleyecek mi? Pentagon'dan açıklama var
Ümraniye'de kadın polisi şehit eden caniye Casperlar çetesi sahip çıktı

Kadın polisi şehit eden caniye Casperlar çetesi sahip çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BESYO tercihleri başladı mı? BESYO tercihleri nereden ve nasıl yapılır? BESYO tercih kılavuzu! ATV CANLI İZLE 26 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayında son bölüm ne oldu? Cengiz Kandemir'i kim öldür? Motorine zam geliyor! 26 Eylül Perşembe benzin, motorin fiyatları ne oldu? Benzin kaç TL? Güncel fiyatlar... A101 AKTÜEL KATALOĞU 26 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? MEB 30 bin temizlik personeli başvuru ekranı! 30 bin temizlik personeli başvurusu ne zaman başlayacak? BEKÇİLİK BAŞVURUSU 2024 (PA.edu.tr) | Bekçilik başvurusu ne zaman, şartları neler? KYK BURS-KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ: KYK burs- kredi başvuruları ne zaman? KYK ne kadar, kaç TL? ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025: Yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam gelir? 2025 Asgari ücrete zam ne kadar olacak? 2024- 2025 Kadınlar Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor? Beşiktaş'ın maçı ne zaman? (UEFA) Ajax- Beşiktaş maçı saat kaçta, şifresiz mi? Masterchef 26 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });