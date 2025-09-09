Haberler

Adana'da Hayvan Yüklü Tırda Yangın Çıktı

Pozantı ilçesinde otoyolda büyükbaş hayvan yüklü bir tırda çıkan yangında sürücü, hayvanların telef olmaması için dorse kapağını açarak onları otoyola indirdi. Yangın nedeniyle otoyoldaki ulaşım aksadı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda büyükbaş hayvan yüklü tır alev alev yandı. Sürücü, tırın dorse kapağını açıp hayvanları otoyola indirerek telef olmalarını engelledi.

Yangın, Adana-Pozantı otoyolu Akçatekir mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 ADE 887 plakalı büyükbaş hayvan yüklü bir tırda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Sürücü, tırın dorse kapağını açarak büyükbaş hayvanları otoyola indirip, telef olmalarını engelledi.

Yangın sebebiyle Pozantı-Adana Ankara otoyolu Ankara istikametine ulaşım kapandı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesiyle birlikte otoyolun yeniden trafiğe açılacağı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
