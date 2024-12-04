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Adana'da Güvenlik Görevlisi Rehin Alındı, Güvenlik Kulübesi Ateşe Verildi

Adana'da Güvenlik Görevlisi Rehin Alındı, Güvenlik Kulübesi Ateşe Verildi
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Adana'nın Huzurevleri Mahallesi'nde, maskeli iki şüpheli güvenlik görevlisini rehin alıp silahla ateş açtı ve güvenlik kulübesini ateşe verdi. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheliler henüz yakalanmadı.

Adana'da bir şüphelinin sitenin kadın güvenlik görevlisini rehin alması, başka bir şüphelinin de güvenlik kulübesini ateşe vermesinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 3 Kasım günü saat 19.15 sıralarında Huzurevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda bir sitede meydana gelmişti. İddiaya göre, yüzü maskeli bir şüpheli ve arkadaşı henüz bilinmeyen sebepten dolayı elinde tabanca ile siteye geldi. Şüpheli, kadın güvenlik görevlisini tabanca ile rehin alıp dışarı çıkartarak rastgele ateş etmeye başladı. Diğer şüpheli de güvenlik kulübesini ateşe verdi. Güvenlik görevlisinin kafasına silah doğrultan şüpheli adeta terör estirdi. Bu anların güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Şüpheliler firar

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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