Adana'da güpegündüz hırsızlık: Klimanın dış ünitesini böyle çaldı

ADANA (İHA) - Adana'da bir kişi, güpegündüz yaklaşık 20 bin lira değerindeki klimanın dış ünitesini çaldı. Klima dış ünitesini taşırken de apartmandakilere kapıyı açtırıp yardım alan hırsızın görüntüsü güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsızın rahat tavırları ise pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre olay, 28 Nisan öğlen 14.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Mesut Mertcan Caddesi üzerinde bulunan 126 dairenin bulunduğu bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerine siteye gelen hırsız, 10'uncu katta emekli gazeteci Mehmet Ufuk Tekin'e (60) ait yaklaşık 20 bin lira değerindeki klimanın dış ünitesini çaldı.

Kapıyı apartmandakilere açtırttı

Hırsızlığın ardından asansör ile aşağı inen kişi, bu sırada kapının önündeki bir kadından da yardım isteyip kapıyı açtırttı. Daha sonra kucağında klimanın dış ünitesiyle plakası öğrenilemeyen bir araca binerek uzaklaştı.

Saat 16.00 sıralarında evine gelen Tekin, klimasının dış ünitesini yerinde görmeyince durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelip güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

"Önemli olan çabanın sonuç vermesi"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Mehmet Ufuk Tekin, hırsızın olay yerine geldiğini saatte kendisinin evde olduğunu ancak hırsızı görmediğini söyledi. Tekin, "Saat 14.00'da böyle bir hırsızlık olayına teşebbüs edilmesi akıl alır gibi değil. Emniyetteki arkadaşlar durumu ihbar ettiğim andan itibaren yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ancak benim için önemli olan çabanın sonuç vermesi" diye konuştu.

"Mal canın yongasıdır"

Hırsızdan şikayetçi olacağını anlatan Tekin, "Böyle durumlarda malı çalınan kişi hırsızı affederse hırsız serbest kalıyormuş. Bu da insanların vicdanını kanatan bir durum. Benim klimamın çalınmasından 2 gün sonra zemin kattaki kuaför arkadaşın da dükkanına hırsız girdi. İnsanlar kalabalık yerlerde birbirlerini tanımadıkları için klimayı çalan hırsız apartmandaki bir kişiden yardım alarak kapıyı açtırmış. Mal canın yongasıdır. Şuanda klimanın değeri 14 bin lirayla 24 bin lira arasında değişiyor" dedi. - ADANA

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