Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
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Adana'nın Seyhan ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Gece saatlerinde başlayan yangında can kaybı yaşanmazken, büyük maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Gece başlayan yangını fark eden işçiler 112'yi arayarak haber verdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangına Adana Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) müdahale etti. Ekiplerin ve polisin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. İtfaiye erlerinin fabrikadaki soğutma çalışması devam ediyor. Yangın sonrası can kaybı olmazken, büyük maddi hasar oluştu. Fabrika küle dönerken, polis yangının nasıl çıktığıyla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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