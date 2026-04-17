Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Adana'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgede, itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı