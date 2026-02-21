Haberler

Otobüse turunç fırlattılar

Güncelleme:
Adana'nın Çukurova ilçesinde kimliği belirsiz bir grup genç, otobüse turunç fırlattı. Olay anları cep telefonuyla görüntülendi. Herhangi bir kaza meydana gelmedi.

Adana'da kimliği belirsiz bir grup genç, yoldan geçen otobüse turunç fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir grup genç, bulvar üzerindeki turunç ağaçlarından turunç kopartıp yoldan geçen otobüslere fırlatıp kaçtı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayda herhangi bir kaza meydana gelmediği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

