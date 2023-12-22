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Adana'da EYP ile intihardan, polisi görünce vazgeçti tutuklandı

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Adana'da yaptığı el yapımı patlayıcı ile kendisini öldürmek isteyen kişi eski adliye önünde nöbet tutan polisi görünce intihar etmekten vazgeçip EYP'yi vererek teslim oldu. EYP kontrollü şekilde imha edilirken şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da EYP ile intihardan, polisi görünce vazgeçti tutuklandı

EYP ile polise teslim olan şüpheli," Pişman oldum, ne kendime nede başkasına zarar vermek istemiyorum, bana yardımcı olun" dedi

ADANA - Adana'da yaptığı el yapımı patlayıcı ile kendisini öldürmek isteyen kişi eski adliye önünde nöbet tutan polisi görünce intihar etmekten vazgeçip EYP'yi vererek teslim oldu. EYP kontrollü şekilde imha edilirken şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 20 Aralık günü Seyhan ilçesine bağlı İnönü Caddesi eski adliye önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan D. torpilden boşalttığı barutu pet şişeye boşaltıp EYP yapıp etkisini artırmak için de içine bilyeleri koydu. ı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ramazan D., yaptığı EYP ile eski adliye binası önüne geldi.

Bina önüne gelen Ramazan D., adliyede nöbet tutan polisleri görünce intihar etmekten vazgeçip polisin yanına giderek," Kendime zarar vermek için el yapımı patlayıcı hazırlamıştım. Pişman oldum. Ne kendime, ne de başkasına zarar vermek istemiyorum. Bana yardımcı olun" diyerek EYP'yi verdi.

Ramazan D.'yi muhafaza altına alan polis, durumu bomba imha uzmanlarına bildirdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları fünye ile EYP'yi kontrollü şekilde patlattı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gelerek Ramazan D.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ramazan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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