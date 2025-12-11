Ev yangını çevreye sıçramadan söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesindeki bir evde çıkan yangın paniğe neden olurken çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Taş Mahallesi Varan Sokak'ta bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evde kimsenin bulunmadığı bir esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Maddi hasar meydana gelen evde yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı ancak o anda dışarıda oldukları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA