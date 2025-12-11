Haberler

Ev yangını çevreye sıçramadan söndürüldü

Ev yangını çevreye sıçramadan söndürüldü
Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın, çevredekilerde paniğe yol açtı. Evde kimsenin bulunmadığı bir esnada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'nın Kozan ilçesindeki bir evde çıkan yangın paniğe neden olurken çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Taş Mahallesi Varan Sokak'ta bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evde kimsenin bulunmadığı bir esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Maddi hasar meydana gelen evde yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı ancak o anda dışarıda oldukları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

