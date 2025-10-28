Haberler

Adana'da Eski Sevgilisi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Alındı

Adana'da Eski Sevgilisi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Alındı
Güncelleme:
Adana'da, eski sevgilisi Tuğrul Kılıç tarafından öldürülen Ebru Kaya'nın cenazesi adli tıptan alındı. Kılıç, intihar girişiminde bulunurken hayati tehlikesi sürüyor.

Adana'da ayrılıp barışmak istemediği şahıs tarafından öldürülen kadının cenazesi adli tıptan alındı. Eski sevgilisini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan şüphelinin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Tuğrul Kılıç (43) kendisinden ayrılan kadın arkadaşı Ebru Kaya'yı (34) konuşmak için evinin önüne çağırdı. Apartman girişinde barışma talebinin reddedilmesi üzerine Kılıç, tabancasını çıkarıp Kaya'yı başından vurdu. Kılınç, daha sonra silahı kendi başına dayayıp tetiğe bastı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Kılıç ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Özel bir hastanenin yemekhanesinde görevli olduğu öğrenilen Kaya'nın adli tıptaki otopsinin ardından cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Kaya'nın cenazesinin Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde defin edileceği öğrenildi. - ADANA

