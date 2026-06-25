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Engelli asansöründe mahsur kaldı, itfaiye kurtardı

Engelli asansöründe mahsur kaldı, itfaiye kurtardı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde engelli asansöründe mahsur kalan vatandaş, itfaiye CANKUR ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan vatandaş güvenli şekilde çıkarılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'da engelli asansöründe mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Engelli asansöründe mahsur kalan vatandaşı fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye CANKUR ekipleri, kısa sürede asansörde mahsur kalan vatandaşı bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen vatandaş, ekiplerin çalışması sonucu güvenli şekilde kurtarılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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