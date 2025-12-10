Adana'da dereye düşen çocuklardan biri hayatını kaybetti

Adana'da dere yatağına düşen 2 çocuktan 1'i vatandaşlar tarafından kurtarılırken, diğeri boğularak hayatını kaybetti.

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 12 yaşındaki Muhammed Shehab ile ismi öğrenilemeyen arkadaşı evlerine yakın yerdeki dere yatağı kenarında oynamaya başladı. Bir süre sonra 2 arkadaş dere yatağına düştü. Çocuklardan biri sesler üzerine olay yerine gelen vatandaşlar tarafından kurtarılırken diğeri bulunamadı. Bu sırada haber verilen itfaiye ve dalgıç polisler bölgeye geldi. Ekiplerin iş makinesi yardımıyla yaptığı arama sonucu Shehab bulundu. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA