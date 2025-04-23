Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan

Türkiye detayı dikkat çekici! Trump'ın Orta Doğu ziyareti başlıyor
Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu
Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi

ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi

Adana'da Dehşet: 2 Kişiyi Öldüren Zanlı İntihar Etti

Adana'da Dehşet: 2 Kişiyi Öldüren Zanlı İntihar Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 22 yaşındaki Mehmet Eser, bir apartman dairesinde iki kişiyi silahla vurup öldürdükten sonra polis tarafından kıstırılınca intihar etti. Olay, taraflar arasında çıkan bir tartışmanın ardından gerçekleşti.

Adana'da dehşet: 2 kişiyi öldürüp kaçan zanlı, polisten kaçamayınca intihar etti

ADANA - Adana'da 22 yaşındaki genç, apartman dairesinde 2 kişiyi tabanca ile vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüpheli saklandığı evde polis tarafından kıstırılınca kaçacak yer bulamayıp intihar etti.

İddiaya göre, Mehmet Eser (22), Gürselpaşa Mahallesi'nde bir apartman dairesinde Mesut Savuran ve Abdülhakim Demirbaş ile buluştu. Kısa süre sonra taraflar arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Eser, tabancasını çekerek her iki kişiye de defalarca ateş etti. Göğsünden vurulan Savuran ve Demirbaş, olay yerinde yere yığıldı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Mehmet Eser'in Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'ndeki bir apartmanda saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerini fark eden Eser, binanın damına çıktı. Burada kaçış şansı kalmadığını anlayan zanlı, yanında taşıdığı tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.