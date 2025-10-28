Adana'da DEAŞ Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırdığı ve örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 6 şüpheli, şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'a yönelik sosyal medya üzerinden propaganda yaparak örgüte taban oluşturan şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Polisin çalışmasında belirlenen şüpheliler E.K. (19), M.S.A. (22), Z.C. (31), M.K. (25), A.K. (19) ve Y.K.'nin (33) adreslerine baskın yapıldı. TEM ve özel harekatın katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda kapılar koçbaşıyla kırılarak içeri girildi. Operasyonda 6 şüpheli de yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 1adet ruhsatsız tabanca, 16 mermi, çok sayıda yasaklı kitap ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, örgütün kapatılan yayın organlarındaki içerikleri ve toplatma kararı bulunan kitapları kullanarak örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı, ayrıca sosyal medyada paylaşımlar yaparak örgütün tabanını diri tutmayı hedeflediği öne sürüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. - ADANA