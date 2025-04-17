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Adana'da DEAŞ Operasyonu: 6 Gözaltı

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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medyada örgütü öven paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği belirlenen ve sosyal medyada örgütü öven paylaşımlarda bulunan 6 kişinin kimliğini tespit etti.

Polis tespitin ardından şafak vakti operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şüpheliler M.Ö, A.K, Irak uyruklu F.H, A.U. ve Ö.I. ile suriye uyruklu Ö.M. kaldıkları ikametlerde yakalandı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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